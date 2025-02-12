RT: США освободят россиянина Винника в ответ на помилование Путиным американца Фогеля

Власти США намерены освободить в рамках обмена россиянина Александра Винника, подозреваемого в криптомошенничестве. Об этом пишет RT со ссылкой на адвоката. Имя представителя Винника при этом не называется. Ранее об освобождении россиянина заявили Reuters и ABC, а также газета The New York Post.





Винника задержали в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве, позже Вашингтон добился его экстрадиции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая через BTC-E отмыла более четырех миллиардов долларов.





Россиянин пошел на сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании денег. Суд над Винником ранее был запланирован на июнь 2025 года.





11 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США очень признательны президенту России Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля из заключения.





Он подчеркнул, что освобождение дипломата из заключения «могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения конфликта на Украине».