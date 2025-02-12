«Активные граждане» высказывают мнение о будущем цирка на проспекте Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что старое здание цирка, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителям, ни качество представлений.





По его словам, в жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся.





В голосовании на проекте «Активный гражданин» москвичи решают: оставить ли цирк на старом месте у метро «Университет» или перенести в другое. После будут обсуждать концепцию нового цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения.





Собянин добавил, что современные инструменты и технологии позволят внедрить в представления Большого московского цирка новые элементы. Например, использовать лазерную проекцию на водопаде или включить в выступления артистов акробатические прыжки с большой высоты в специальный бассейн.





Модульная сцена даст возможность создать максимально разноплановую программу и включить в нее ледовые, конные, водные и эстрадные номера, отметил мэр.





Используя новейшие технологии, артисты и дрессировщики смогут создавать сложные номера, превосходящие лучшие образцы циркового искусства, и представлять их как в Москве, так и за рубежом. А дети и взрослые получат возможность смотреть уникальные шоу в комфортном комплексе.