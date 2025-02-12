Новый шеф Пентагона Хегсет назвал нереалистичным возвращение Украины к границам до 2014 года

Он также подчеркнул, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть мирного плана. Хегсет полагает, что конфликт на Украине должен быть урегулирован дипломатическим путем — обеим сторонам необходимо сесть за стол переговоров.





Гарантии по итогам переговоров должны исключить возможность возобновления боевых действий, отметил он. Также глава Пентагона подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины «должны быть обеспечены силами стран Европы».





Хегсет добавил, что приоритетом президента Дональда Трампа является сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, США считают, что Пекин «угрожает национальным интересам Вашингтона».