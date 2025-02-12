Путин и Трамп договорились немедленно приступить к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил американский лидер, назвав беседу «весьма продуктивной».
По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — указал Трамп.
Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
Трамп также заявил, что в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы на полях Второй мировой войны.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в разговоре с Трампом президент выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Он выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, а также пригласил Трампа в столицу РФ.
Лидеры России и США обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики, обмен граждан России и США. Разговор, по словам Пескова, длился полтора часа.