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Путин и Трамп договорились немедленно приступить к переговорам по Украине
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Американский президент охарактеризовал разговор с российским коллегой как «продолжительный и весьма продуктивный» Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Путин и Трамп договорились немедленно приступить к переговорам по Украине

Американский президент охарактеризовал разговор с российским коллегой как «продолжительный и весьма продуктивный»

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил американский лидер, назвав беседу «весьма продуктивной».


По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — указал Трамп.


Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».

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Трамп также заявил, что в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы на полях Второй мировой войны.


Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в разговоре с Трампом президент выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Он выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, а также пригласил Трампа в столицу РФ. 


Лидеры России и США обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики, обмен граждан России и США. Разговор, по словам Пескова, длился полтора часа.

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