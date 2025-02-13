«Мир балансировал на грани апокалипсиса»: Медведев оценил разговор Путина и Трампа

Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа важен сам по себе, так как «мир балансировал на грани апокалипсиса», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.





Он отметил, что попытка США при президенте Джо Байдене управлять всем миром была грубейшей ошибкой, чуть не стоившей жизни человечеству. По словам Медведева, угроза ядерного апокалипсиса все еще сохраняется — и она будет острее, если США так и не осознают необходимость диалога с Россией.





Медведев также призвал противников осознать как можно скорее, что Россию невозможно «поставить на колени». По словам политика, американские элиты должны понять, что контакты и консультации гораздо ценнее желания нанести «стратегическое поражение» РФ.





12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом сообщил американский лидер, назвав беседу «весьма продуктивной».





Оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Позже он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.