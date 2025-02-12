В МЧС сообщили о спасении 139 рыбаков, которых унесло в Охотское море на отколовшейся льдине

Спасатели эвакуировали всех рыбаков, дрейфовавших на льдине в Охотском море. Об этом сообщило МЧС России.





Уточняется, что всего спасено 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.





Ранее стало известно, что в Сахалинской области порядка 300 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Охотскому морю. Причиной стала образовавшаяся 10-метровая трещина от села Мальки до устья реки Долинка. Частично люди смогли эвакуироваться самостоятельно, другим понадобилась помощь спасателей.





Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев отмечал, что многие рыбаки остались на льдине вместе со своими машинами и снегоходами. По данным МЧС, некоторые не хотели покидать льдину, чтобы не лишаться улова.





В октябре прошлого года был спасен житель Бурятии Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Мужчина отправился в море с братом и племянником, которые впоследствии не выжили. Сейчас Пичугин является подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.