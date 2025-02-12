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Трамп поблагодарил Путина за помилование американца Фогеля, приговоренного к 14 годам колонии
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Он назвал освобождение гражданина США частью завершения конфликта на Украине undefined
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Трамп поблагодарил Путина за помилование американца Фогеля, приговоренного к 14 годам колонии

Он назвал освобождение гражданина США частью завершения конфликта на Украине

США очень признательны президенту России Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля из заключения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая Фогеля в Белом доме. 


Он подчеркнул, что освобождение дипломата из заключения «могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения конфликта на Украине». 


Трамп не уточнил детали и назвал сделку «очень честной, очень справедливой»: «Я думаю, что это приведет к успеху, и завтра кто-то еще будет освобожден, о ком вы узнаете», — добавил он.


«Президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня», — заявил в свою очередь Фогель.


Фогель работал преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилету из Нью-Йорка. В багаже обнаружили марихуану и гашишное масло, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.


Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской: ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года Фогеля приговорили к 14 годам колонии.

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