Трамп поблагодарил Путина за помилование американца Фогеля, приговоренного к 14 годам колонии

США очень признательны президенту России Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля из заключения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая Фогеля в Белом доме.





Он подчеркнул, что освобождение дипломата из заключения «могло бы стать очень важным элементом, вы могли бы сыграть в этом большую роль, потому что это могло бы стать очень важной частью прекращения конфликта на Украине».





Трамп не уточнил детали и назвал сделку «очень честной, очень справедливой»: «Я думаю, что это приведет к успеху, и завтра кто-то еще будет освобожден, о ком вы узнаете», — добавил он.





«Президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня», — заявил в свою очередь Фогель.





Фогель работал преподавателем в англо-американской школе в Москве. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прилету из Нью-Йорка. В багаже обнаружили марихуану и гашишное масло, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.





Мужчина полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков и объяснял, что марихуана была медицинской: ему ее назначил врач для облегчения последствий операции на позвоночнике. Летом 2022 года Фогеля приговорили к 14 годам колонии.