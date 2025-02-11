Депутат Госдумы от Тывы прокомментировала заявление чиновницы из Кызыла, которая обвинила изнасилованную школьницу в алкоголизме

В январе четверо подростков изнасиловали 13-летнюю девочку в селе Кызыл-Мажалык в Тыве, сообщает СК. 10 февраля советница мэра Кызыла Азиана Тембрель в соцсетях обвинила в случившемся жертву изнасилования и ее родителей, которые якобы плохо ее воспитали. Депутат Госдумы от региона Анжелика Глазкова считает, что проблема не в родителях и не в чиновниках, а в школьном образовании. Парламентарий рассказала, что ей уже поступали обращения по поводу фактов изнасилования в селе.





«Это произошло в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, это район отдаленный. <...> Ко мне, кстати, по аналогичному вопросу изнасилований обращались. Такое там бывает! Я не скажу часто, но у меня такие обращения были», — сообщила Daily Storm депутат Госдумы Анжелика Глазкова.





Парламентарий отметила, что в этом селе нет работы, в нем проживают в основном осевшие кочевники. По ее словам, там люди занимаются сельским хозяйством, что приносит небольшой доход и позволяет как-то прокормиться семьям.





«Там каких-то промышленных предприятий или сельскохозяйственных крупных предприятий нет, вообще нет! В отличие от советского периода, когда там рядом в районе было три крупных завода. И было одно из крупнейших промышленных предприятий по производству асбеста», — добавила она.





Советница мэра Кызыла в соцсетях обвинила в случившемся жертву изнасилования и ее родителей, которые якобы плохо ее воспитали. Но Глазкова видит проблему не в родителях и не в чиновниках, а в школьном образовании.





«Здесь нельзя просто говорить: «Вот чиновница — она плохая!» Давайте смотреть по-другому. Кто занят детьми? Никто! Они подчас брошены, школа их не воспитывает. А она (Чиновница. — Примеч. Daily Storm) всех под одну гребенку: «Подростки там пьют и девочки пьют!» Вы что сделали как чиновники, чтобы девочки не пили, а их родители работали? <...> Деньги, которые выделяют на школу сейчас, на образование в федеральном бюджете в сравнении с советским периодом, — это, конечно, просто какие-то гроши», — подчеркнула депутат от Тывы.





Легче всего перекладывать ответственность на семьи, но нужно менять такой подход, призвала Глазкова. Она привела пример, что в советское время учителя занимались воспитательной и профилактической работой.





«Сейчас я вот очень сомневаюсь, что в Кызыл-Мажалыке это ведется! Я думаю, что семьи брошены и дети брошены. Поэтому, если мы и на федеральном, и на региональном уровне не будем смотреть глубже, то у нас поколение таким и будет», — посетовала она.





Депутат рассказала, что на днях получила обращение с жалобами на низкие зарплаты учителей в регионе. Педагогам нужна достойная оплата труда, чтобы они могли заниматься с детьми еще и внеучебной работой, подчеркнула Глазкова. Тогда и подросткам легче будет не пьянствовать, а заниматься полезной общественной деятельностью, считает она.





Парламентарий отметила, что как раз сегодня в Госдуме на правительственном часе обсуждалась стратегия развития образования в России, которая пока не готова.





По версии следствия, четверо подростков от 15 до 17 лет в ночь на 3 января изнасиловали 13-летнюю девочку, когда та была без сознания.





10 февраля советница мэра Кызыла Азиана Тембрель заявила, что жертвы изнасилования «как правило, из неблагополучных семей, где пьют», они якобы сами «распивают в компаниях и попадают в такие истории».