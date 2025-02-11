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Guardian: Зеленский планирует обменять часть Курской области
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Конкретные территории, которые Киев намерен потребовать взамен, украинский лидер не назвал undefined
Новости

Guardian: Зеленский планирует обменять часть Курской области

Конкретные территории, которые Киев намерен потребовать взамен, украинский лидер не назвал

В ходе переговоров с Россией Украина предложит ей прямой обмен территориями, отказавшись от удерживаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) земли в Курской области, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью лондонскому изданию The Guardian.


Президент Украины не уточнил, какие подконтрольные Москве территории Киев хочет потребовать взамен. Все украинские территории важны, приоритета нет, заявил Зеленский.


Также он отметил, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны США одних европейских усилий в этом направлении будет недостаточно. По словам Зеленского, «гарантии безопасности без Америки — ненастоящие гарантии безопасности».


Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя его слова, заявила изданию «Известия», что подобными высказываниями Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ в Курской области.

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