В ходе переговоров с Россией Украина предложит ей прямой обмен территориями, отказавшись от удерживаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) земли в Курской области, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью лондонскому изданию The Guardian.





Президент Украины не уточнил, какие подконтрольные Москве территории Киев хочет потребовать взамен. Все украинские территории важны, приоритета нет, заявил Зеленский.





Также он отметил, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны США одних европейских усилий в этом направлении будет недостаточно. По словам Зеленского, «гарантии безопасности без Америки — ненастоящие гарантии безопасности».





Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя его слова, заявила изданию «Известия», что подобными высказываниями Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ в Курской области.