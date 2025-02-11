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В Ставрополе женщина задушила подушкой свою четырехмесячную дочь
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По данным следствия, мать раздражал плач ребенка undefined
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В Ставрополе женщина задушила подушкой свою четырехмесячную дочь

По данным следствия, мать раздражал плач ребенка

Проживающая в одном из многоквартирный домов Ставрополя 33-летняя женщина 10 февраля задушила подушкой свою четырехмесячную дочь, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.


Женщину раздражал плач грудного ребенка, добавили в ведомстве. О случившемся в правоохранительные органы сообщил вернувшийся с работы отец девочки.


Следователи задержали женщину. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.


После совершенного преступления мать попыталась покончить с собой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Также СМИ уточняет, что трагедия произошла в доме на улице Пушкина.

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#убийство #уголовное дело #ставрополь #ребенок
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