В Ставрополе женщина задушила подушкой свою четырехмесячную дочь

Проживающая в одном из многоквартирный домов Ставрополя 33-летняя женщина 10 февраля задушила подушкой свою четырехмесячную дочь, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону.





Женщину раздражал плач грудного ребенка, добавили в ведомстве. О случившемся в правоохранительные органы сообщил вернувшийся с работы отец девочки.





Следователи задержали женщину. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.





После совершенного преступления мать попыталась покончить с собой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Также СМИ уточняет, что трагедия произошла в доме на улице Пушкина.