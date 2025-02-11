Надписи на английском и других иностранных языках могут исчезнуть из магазинов и кафе

Использование на вывесках и витринах магазинов и кафе надписей на английском и других иностранных языках станет невозможным, следует из законопроекта о защите русского языка, принятого Госдумой в первом чтении.





Согласно проекту закона, информация, которая размещается в общедоступных местах или доводится до сведения неограниченного круга потребителей, должна быть на государственном языке. Это касается вывесок, надписей, указателей, информационных табличек и так далее.





Информация о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах также должна осуществляться на русском языке.





Таким образом, станет невозможно использовать на витринах и вывесках слова coffee, fresh, sale, shop, open и других, говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Кроме того, законопроектом предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов России либо иностранном языке информации. Отмечается, что тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.





При этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.