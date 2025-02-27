В СПЧ призвали не раздавать корочки ветеранов СВО всем подряд

Журналист и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, входящий в состав СПЧ, призвал не наделять кого попало статусом ветерана боевых действий. Об этом он заявил 27 февраля на пресс-конференции в «Россия сегодня﻿» по итогам трехлетней работы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с начала специальной военной операции.





По мнению парламентария, в последнее время этими корочками хвастаются люди, которые даже не были на передовой, и непонятно, как они получили право называть себя ветераном СВО.





«Эти вопросы о статусе мне задают мои подписчики, когда видят фотографию малоизвестной (специально у коллег спросил, мы не знаем, кто это такая) певицы с корочкой: «Вот только что получила, очень хорошо спела!» Где и кому ты спела? Какое это имеет отношение к статусу ветерана боевых действий?» — сказал журналист.





Он считает, что нужно четко установить правила получения данного статуса, ведь для настоящих героев это очень больная тема. Фотографии неизвестных людей с подписью «Я ветеран» травмируют и провоцируют тех, кто действительно знает, что значит быть ветераном боевых действий.





«Тогда давайте определимся: или-или. Не буду цитировать, что нужно снять, что надеть. Или статус ветерана получают только военнослужащие и добровольцы (люди с оружием в руках), или давайте это расширять, вовлекая тех, кто тоже работает, не просто рискуя жизнью: есть раненые и погибшие среди волонтеров, медиков, журналистов, чиновников, коммунальщиков», — добавил он.





Более того, Малькевич утверждает, что сегодня существуют люди, которые пользуется «странными лазейками». Например, строители, «титанически проработавшие год в Мариуполе», чтобы получить звание Героя.





«Одно дело, когда речь идет про главврача районной больницы в Алешках Владимира Харлана, которого за четыре месяца два раза ранили. Да, он получил орден Мужества, но он не является ветераном боевых действий при том, что мог погибнуть, а погибла его жена и зам по лечебной работе», — добавил парламентарий.





И тогда встает вопрос, добавляет депутат: что с этой проблемой делать? Либо надо снимать статус ветерана с тех, кто получил его непонятно за что, либо вовлекать всех людей, в том числе и гражданских, кто действительно заслуживает этого, но при этом не является военнослужащим.