Двукратный номинант на «Оскар» Бронзит рассказал, почему премию не получил Юра Борисов за роль в фильме «Анора»

Режиссер, сценарист, художник-аниматор, двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит в беседе с Daily Storm рассказал, почему российский актер Юра Борисов не получил эту престижную премию за роль в фильме «Анора». Политика ни при чем, а у самого Борисова был очень серьезный конкурент в лице Кириана Калкина, считает сценарист.





Самому же Бронзиту, по его признанию, фильм «Анора» совершенно не понравился и он вообще не понимает ажиотажа вокруг этой картины. «Хотя за Юру Борисова я страшно рад! Конечно, прекрасный актер. Это не самая выдающаяся роль Борисова [в «Аноре»] из тех, что я видел. Но такое ощущение, что человеку судьба просто воздала вовремя очень, без опоздания, какие-то дивиденды за сделанное в профессии до этого. Американцы его заметили, пригласили в свою компанию — и это здорово!» — сказал собеседник.





По его словам, к сожалению, было ожидаемо, что «Оскар», как и «Глобус», российскому актеру не достанется. «Просто по факту рядом слишком сильный конкурент в виде этого Калкина. В любом случае это был звездный час Юры Борисова, и надеюсь, он не последний для российского кино тоже. Это здорово, это прецедент. И я очень этому рад», — отметил Бронзит.





Он подчеркнул, что американская академия вообще не смотрит на национальность создателей картин. «Потому что если бы политика играла роль — Юры Борисова там рядом не было бы вообще в номинации. Академики смотрят кино», — заверил режиссер.





В качестве доказательства он привел пример, что в принципе не дружественная США страна Иран оказалась в короткометражной категории в номинации и выиграла «Оскар» — победила анимация «Под тенью кипариса». «Академики смотрят мультик, а не на то, что он из Ирана. И он им понравился, и они проголосовали за него! Поэтому Академия — про кино, в отличие, к сожалению, от многих европейских фестивалей. Там да, смотрят, что вот, русские и вообще не возьмем картину на фестиваль. Академия не такая. О предвзятости не будем говорить», — заключил Бронзит.





Он также пояснил, почему ему не «зашла» «Анора», о которой столько говорится сейчас. «Сложилось такое ощущение, что я смотрю такую удешевленную некачественную российскую комедию. Вот по жанру, ритмике, по тому, как раскладывается сюжет. Возможно, отчасти, это объясняет успех фильма в Каннах и на «Оскаре». Потому что американцы такого не видели! Тогда почему на «Оскар» наши российские комедии (типа «Ёлки») не попадают, если вам такое нравится? В общем, я очень удивился успеху «Аноры», — признался эксперт.





«Анора» — комедийно-драматический фильм 2024 года американского режиссера и сценариста Шона Бейкера. По сюжету молодая секс-работница Анора выходит замуж за Ивана Захарова, сына российского олигарха. Узнав об этом, родители Ивана готовы пойти на все, чтобы аннулировать брак.





Роли в картине получили в том числе российские актеры Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Но Юра уступил награду Кириану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».





Сама «Анора» завоевала главную награду на «Оскаре» — «Лучший фильм» (https://t.me/stormdaily/84108). Всего картина получила пять статуэток из шести номинаций: «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер); «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон); «Лучший монтаж»; «Лучший оригинальный сценарий».





Юре Борисову 32 года. Артист родился в подмосковном Реутове. Актер сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — «Серебряные коньки» (Алекс), «Сто лет тому вперед» (Глот), «Калашников» (Михаил Калашников), «Т-34» (Ионов), «Купе номер шесть» (Леха) и др. По словам самого Борисова, именно после просмотра «Купе номер шесть» режиссер Шон Бейкер обратил на него внимание и предложил роль в «Аноре».