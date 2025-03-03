Никита Михалков оценил фильм «Анора» с Юрой Борисовым

Режиссер Никита Михалков оценил для Daily Storm нашумевший фильм «Анора» с актером Юрой Борисовым. Председатель правления Союза кинематографистов России с иронией заметил, что эта картина соответствует реалиям премии «Оскар».





«Качество этой картины подтвердило качество «Оскара» сегодня», — полагает Михалков.





«Анора» — комедийно-драматический фильм 2024 года американского режиссера и сценариста Шона Бейкера. По сюжету молодая секс-работница Анора выходит замуж за Ивана Захарова, сына российского олигарха. Узнав об этом, родители Ивана готовы пойти на все, чтобы аннулировать брак.





Роли в картине получили российские актеры Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил награду Кириану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».





Сама «Анора» завоевала главную награду на «Оскаре» — «Лучший фильм». Всего картина получила пять статуэток из шести номинаций: «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер); «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон); «Лучший монтаж»; «Лучший оригинальный сценарий».