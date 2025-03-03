Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, пишет РБК.





Также на «королеву марафонов» наложен штраф в один миллион рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Кроме того, по гражданскому иску с блогера взыскали 587 миллионов рублей. Также в доход государства взыскали имущество Блиновской.





В части обвинений об уклонении от уплаты налогов блогер освобождена от уголовной ответственности по истечении срока давности.





Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, а ее супруг Алексей — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации.





По версии следствия, обвиняемая при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 миллионов рублей и легализовала 706 миллионов рублей.





Блиновскую задержали в апреле 2023 года и посадили под домашний арест. Затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском суде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.