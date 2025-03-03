Кремль впервые прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа

Перепалка президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме стала беспрецедентным событием, показавшим полное отсутствие дипломатических способностей у украинского лидера, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Его слова приводит ТАСС.





По словам представителя Кремля, ссора в Вашингтоне продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.





Только усилий Вашингтона и готовности Москвы к урегулированию будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент, добавил Песков. По его словам, сейчас можно видеть, как «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность».





Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин знаком с сутью произошедшего и принял это во внимание. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном, нацеленный на нормализацию двусторонних отношений и создание условий для нормальной работы дипмиссий.