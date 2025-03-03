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Франция и Британия предложили на месяц ввести перемирие на Украине
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Макрон добавил, что следующим этапом будет размещение в стране европейских миротворцев undefined
Новости

Франция и Британия предложили на месяц ввести перемирие на Украине

Макрон добавил, что следующим этапом будет размещение в стране европейских миротворцев

Франция и Великобритания разработали план прекращения огня на Украине, который подразумевает введение перемирия на месяц, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro.


Глава государства уточнил, что план предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на 30 дней. Макрон подчеркнул, что размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на следующем этапе.


По словам президента Франции, такой подход позволит европейским странам усилить свою роль в процессе, создав противовес потенциальному двустороннему диалогу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.


В случае достижения договоренности между Россией и Соединенными Штатами Москва «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации», считает французский лидер.


Также Макрон выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. 

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