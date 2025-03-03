Франция и Британия предложили на месяц ввести перемирие на Украине

Франция и Великобритания разработали план прекращения огня на Украине, который подразумевает введение перемирия на месяц, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Le Figaro.





Глава государства уточнил, что план предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на 30 дней. Макрон подчеркнул, что размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на следующем этапе.





По словам президента Франции, такой подход позволит европейским странам усилить свою роль в процессе, создав противовес потенциальному двустороннему диалогу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.





В случае достижения договоренности между Россией и Соединенными Штатами Москва «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации», считает французский лидер.





Также Макрон выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме.