Трамп и Зеленский устроили перепалку во время переговоров в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом со своим американским коллегой Дональдом Трампом для переговоров и подписания соглашения, согласно которому США и Украина будут совместно получать доходы от добычи редкоземельных металлов. Американские власти надеются, что таким образом вернут расходы США на помощь Киеву. Запланированная встреча президентов явно пошла не по плану и превратилась в жаркую дискуссию. Daily Storm собрал главное.
В начале встречи Трамп похвалил Зеленского за то, что сегодня тот «принарядился».
Зеленский заявил о невозможности дипломатически урегулировать конфликт с Россией и отметил, что его собственные «попытки» не дали результатов, а его коллега указал на слабую позицию Киева. Трамп подчеркнул, что у Украины «нет карт на руках без Соединенных Штатов», поэтому Киев должен быть благодарен Вашингтону за оказанную помощь.
«Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить «я не хочу остановить войну». Мы вам дали 350 миллиардов долларов, но вы все еще не благодарны. Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции», — отметил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что «дело идет к третьей мировой войне», поэтому Зеленский «не имеет права играться с этим».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отчитал Зеленского за то, что тот не проявляет уважения к нынешней американской администрации, которая пытается спасти Украину.
Трамп в ходе общения заявил, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным превосходные, а переговорщики уже приступили к обсуждению параметров будущего соглашения по Украине.
По словам Трампа, США продолжают посылать оружие на Украину, но надеются, что его не придется отправлять много. Он также заявил, что конфликт на Украине закончился бы за две недели, если бы не американское оружие и техника.
Трамп подчеркнул, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность. Американский лидер отметил, что видит себя посредником между сторонами — он «и за Украину, и за Россию».
Трамп также заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт, Россия этого хочет. Соглашение о прекращении огня на Украине неизбежно, отметил американский лидер, на что украинский президент ему возразил. Он заявил, что российская сторона нарушит соглашение.
Когда перепалка между Зеленским и Трампом достигла апогея, в ответ на просьбу к президенту США вставить свой комментарий украинский лидер услышал: «Нет, ты и так много сказал!»
После этого президенты продолжили общение уже без камер.
В Сети также распространилось видео с реакцией на общение американского и украинского лидеров посла Киева в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, где женщина недоумевает от происходящего.