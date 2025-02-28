Трамп и Зеленский устроили перепалку во время переговоров в Белом доме

Зеленский заявил о невозможности дипломатически урегулировать конфликт с Россией и отметил, что его собственные «попытки» не дали результатов, а его коллега указал на слабую позицию Киева. Трамп подчеркнул, что у Украины «нет карт на руках без Соединенных Штатов», поэтому Киев должен быть благодарен Вашингтону за оказанную помощь.





«Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить «я не хочу остановить войну». Мы вам дали 350 миллиардов долларов, но вы все еще не благодарны. Вы не имеете права нам ничего диктовать. Вы теперь не в очень выгодной позиции», — отметил Трамп.





Американский лидер подчеркнул, что «дело идет к третьей мировой войне», поэтому Зеленский «не имеет права играться с этим».





Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отчитал Зеленского за то, что тот не проявляет уважения к нынешней американской администрации, которая пытается спасти Украину.