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Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО
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Ужесточения меры пресечения потребовали прокуроры undefined
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Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Ужесточения меры пресечения потребовали прокуроры

Тамбовский гарнизонный военный суд отправил бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского. 


По данным ТАСС, Попов будет содержаться в СИЗО-1 в Тамбовской области. Ужесточить меру пресечения генералу требовала прокуратура. 


Как писал «Коммерсантъ», Попов без разрешения покидал Тамбов, где ведется судебное следствие, и приезжал в Москву. 


ТАСС называет другую причину, ссылаясь на правоохранителей: якобы Попов отказался пройти медосвидетельствование, когда ехал из Москвы на судебный процесс и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около двух тысяч тонн металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Уголовное дело о мошенничестве против Попова было возбуждено еще в мае 2024 года, впоследствии генерала арестовали, а спустя два месяца перевели под домашний арест.

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