Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Тамбовский гарнизонный военный суд отправил бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
По данным ТАСС, Попов будет содержаться в СИЗО-1 в Тамбовской области. Ужесточить меру пресечения генералу требовала прокуратура.
Как писал «Коммерсантъ», Попов без разрешения покидал Тамбов, где ведется судебное следствие, и приезжал в Москву.
ТАСС называет другую причину, ссылаясь на правоохранителей: якобы Попов отказался пройти медосвидетельствование, когда ехал из Москвы на судебный процесс и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около двух тысяч тонн металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Уголовное дело о мошенничестве против Попова было возбуждено еще в мае 2024 года, впоследствии генерала арестовали, а спустя два месяца перевели под домашний арест.