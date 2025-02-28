Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около двух тысяч тонн металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Уголовное дело о мошенничестве против Попова было возбуждено еще в мае 2024 года, впоследствии генерала арестовали, а спустя два месяца перевели под домашний арест.