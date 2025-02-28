Закон есть, дел нет: почему в Твери не штрафуют за склонение к абортам

В России уже несколько лет активно ищут способы поднять рождаемость. Чиновники предлагают запретить аборты, поощрять ранние роды и выплачивать пособия беременным. В 2023 году пошла новая волна инициатив: запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности. Тверская область первой в стране ввела за это ответственность, но за прошедший год ни одного нарушителя так и не нашли.





Как выяснил Daily Storm, за полтора года действия закона в регионе никто не понес наказания. В мировые суды не поступило ни одного дела по этой статье.





«Мировым судьям Тверской области материалы дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 56.9 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», в 2024 году не поступали», — ответили в пресс-службе Главного управления по безопасности региона.





Закон действует с 9 ноября 2023 года. За попытку убедить женщину сделать аборт можно получить штраф: от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч для юридических. Причем наказать могут не только врачей, но и родственников или сотрудников соцслужб. Исключение — если аборт рекомендован по медицинским или социальным показаниям.