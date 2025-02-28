Отравила и заморозила тела в жидком азоте: внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в расправе над дедушкой и бабушкой

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которая обвиняется в убийстве дедушки и бабушки, дала признательные показания. Об этом сообщили в СК.





Женщина заговорила впервые после задержания. Обвиняемая рассказала, что отравила родственников, а потом заморозила их тела при помощи жидкого азота.





Знакомый помог ей расчленить тела и раскидать по мусорным бакам. Мужчину сейчас ищут. Девушка подтвердила, что избавилась от родственников ради денег. Ее отправили на обследование к психиатрам.





Ранее при осмотре квартиры бывшего мэра установили, что помещение было обработано раствором щелочи. В СК добавили, что подозреваемая заранее готовилась к преступлению, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.





Также следователи установили, что Бельская не работала, дедушка и бабушка ее содержали и снимали для нее квартиру в центре города.