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Отравила и заморозила тела в жидком азоте: внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в расправе над дедушкой и бабушкой
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Она также заявила, что совершить зверское преступление ей помогал знакомый undefined
Новости

Отравила и заморозила тела в жидком азоте: внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в расправе над дедушкой и бабушкой

Она также заявила, что совершить зверское преступление ей помогал знакомый

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которая обвиняется в убийстве дедушки и бабушки, дала признательные показания. Об этом сообщили в СК. 


Женщина заговорила впервые после задержания. Обвиняемая рассказала, что отравила родственников, а потом заморозила их тела при помощи жидкого азота. 


Знакомый помог ей расчленить тела и раскидать по мусорным бакам. Мужчину сейчас ищут. Девушка подтвердила, что избавилась от родственников ради денег. Ее отправили на обследование к психиатрам. 


Ранее при осмотре квартиры бывшего мэра установили, что помещение было обработано раствором щелочи. В СК добавили, что подозреваемая заранее готовилась к преступлению, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. 


Также следователи установили, что Бельская не работала, дедушка и бабушка ее содержали и снимали для нее квартиру в центре города.

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#убийство #самара #внуки
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