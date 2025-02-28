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МИД РФ: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами
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В Госдепе ранее заявили, что встреча в Стамбуле была конструктивной undefined
Новости

МИД РФ: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами

В Госдепе ранее заявили, что встреча в Стамбуле была конструктивной

На переговорах в Стамбуле Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение. Об этом рассказали в МИД РФ.

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Также были согласованы условия деятельности дипмиссий России и США, в том числе их беспрепятственное финансирование. Кроме того, дипломаты говорили о путях преодоления многочисленных «раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций».


На переговорах также поднимались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов. 


«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — подчеркнули в МИД РФ.


Встреча прошла 27 февраля в Стамбуле в секретном режиме. В Госдепе ее назвали конструктивной. 

#дипломатия #госдепартамент #авиасообщение #стамбул
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