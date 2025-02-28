МИД РФ: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами

Также были согласованы условия деятельности дипмиссий России и США, в том числе их беспрепятственное финансирование. Кроме того, дипломаты говорили о путях преодоления многочисленных «раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций».





На переговорах также поднимались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годов.





«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — подчеркнули в МИД РФ.





Встреча прошла 27 февраля в Стамбуле в секретном режиме. В Госдепе ее назвали конструктивной.