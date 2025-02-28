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В Вашингтоне одобрили назначение Дарчиева послом России в США
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Дипломат отправится к месту службы в ближайшее время undefined
Новости

В Вашингтоне одобрили назначение Дарчиева послом России в США

Дипломат отправится к месту службы в ближайшее время

Россия получила агреман для нового посла Александра Дарчиева в Вашингтоне. Об этом сообщили в МИД РФ. 


Отъезд Дарчиева к месту службы в США ожидается в ближайшее время, отметили в министерстве.

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Дарчиеву 64 года. Он владеет английским и французским языками. Окончил МГУ имени Ломоносова в 1983 году, имеет степень кандидата исторических наук. На дипломатической службе с 1992 года. 


С 1997-го по 2002 год занимал должность советника посольства России в США, а с 2005-го по 2010 год работал в чине советника-посланника.


С октября 2014-го по январь 2021-го был послом РФ в Канаде, с января 2021 года занимал должность директора департамента Северной Америки МИД РФ (ныне — департамент Северной Атлантики).  


В 2019 году президент России Владимир Путин наградил Дарчиева орденом Дружбы, а в 2022 году — орденом Почета.


Новым послом США в РФ может стать Ричард Норланд, писал «Ъ». Официально решение еще не утверждено. Кандидатуру Норланда выдвинула еще предыдущая американская администрация, а новая не стала ее отзывать. Американский дипломат более чем с 40-летним стажем службы. Работал в посольстве США в Москве еще в советские годы. 


С 2023 года послом США в России работает Линн Трейси, первая женщина во главе американской дипмиссии в Москве за всю историю отношений двух стран.

#сша #посольство #дарчиев
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