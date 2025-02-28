В Вашингтоне одобрили назначение Дарчиева послом России в США

Дарчиеву 64 года. Он владеет английским и французским языками. Окончил МГУ имени Ломоносова в 1983 году, имеет степень кандидата исторических наук. На дипломатической службе с 1992 года.





С 1997-го по 2002 год занимал должность советника посольства России в США, а с 2005-го по 2010 год работал в чине советника-посланника.





С октября 2014-го по январь 2021-го был послом РФ в Канаде, с января 2021 года занимал должность директора департамента Северной Америки МИД РФ (ныне — департамент Северной Атлантики).





В 2019 году президент России Владимир Путин наградил Дарчиева орденом Дружбы, а в 2022 году — орденом Почета.





Новым послом США в РФ может стать Ричард Норланд, писал «Ъ». Официально решение еще не утверждено. Кандидатуру Норланда выдвинула еще предыдущая американская администрация, а новая не стала ее отзывать. Американский дипломат более чем с 40-летним стажем службы. Работал в посольстве США в Москве еще в советские годы.





С 2023 года послом США в России работает Линн Трейси, первая женщина во главе американской дипмиссии в Москве за всю историю отношений двух стран.