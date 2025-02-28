Основателя Gulagu.net Осечкина приговорили к восьми годам колонии по статье о фейках про ВС РФ

Основателю Gulagu net Владимиру Осечкину (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно дали восемь лет колонии по делу о фейках о ВС РФ. Решение принял Мещанский суд Москвы. Прокуратура просила для мужчины, который живет за границей, 11 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении Осечкина возбудили в 2022-м из-за стрима на его YouTube-канале, а также участия в его программах украинских журналистов.
До этого, в 2020-м, он был заочно арестован московским судом по обвинению в мошенничестве. В 2015 году у правозащитника провели обыск по этому делу, после чего он уехал во Францию и получил статус политического беженца. Комиссия Интерпола отказала России в его экстрадиции.
Осечкин создал Gulagu net в 2011 году. В рамках проекта освещались нарушения в российских пенитенциарных учреждениях. После обнародования роликов из областной туберкулезной больницы №1 (ОТБ-1) УФСИН Саратовской области в 2021-м были возбуждены уголовные дела, директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку.