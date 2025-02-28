«Ничего святого!»: в Кремле высказались о попытке покушения на крымского митрополита Тихона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытке покушения злоумышленников на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.





По словам Пескова, «киевский режим не гнушается ничем, у него нет ничего святого». Он подчеркнул, что планировавшееся против священника преступление это «еще раз подтверждает».





В РПЦ же увидели в подготовке теракта с убийством митрополита Тихона план сорвать мирное урегулирование на Украине. По данным замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «исполнителями были выбраны люди из окружения владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся фактически в положении заложников».





Он добавил, что планы преступников ужасают, но стоит ли им удивляться — вопрос.





Ранее один из задержанных рассказал, что был завербован «под угрозой расправы и убийства» его родственников. Ему была поставлена задача найти союзника и «ликвидировать митрополита Тихона». Бомбу хотели заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.





По данным «Осторожно, новости», родившийся на Украине 27-летний Попович был секретарем Тихона. Другой задержанный — 28-летний Никита Иванкович, выпускник Сретенской духовной семинарии, служил алтарником в храме в Сокольниках.