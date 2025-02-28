В массовом ДТП под Курском погибли четыре человека, еще пятеро пострадали

Массовое ДТП случилось в 08:20 мск в Курском районе Курской области, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону. Четыре человека погибли, еще пятерых госпитализировали с травмами.





Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.





Расследование контролирует начальник УМВД России по Курской области Виктор Косарев. Региональная прокуратура также начала проверку.





В конце января в результате ДТП с автобусом на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибли два человека. Водитель автомобиля Lada Priora при обгоне задел неасфальтированную часть дороги и столкнулся с Kia Rio. Затем Lada выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом «Луидор».





Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте, уточнили в госавтоинспекции. Автобус перевозил 16 человек, из них семь пострадали.