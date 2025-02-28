В Сахалинской области около 200 рыбаков уносит на льдине в открытое море

Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, где около 200 рыбаков оказались на льдине в Охотском море в Сахалинской области. По предварительной информации, от берега их отделяют уже 700 метров.
12 февраля в Сахалинской области порядка 300 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Охотскому морю. Причиной стала образовавшаяся 10-метровая трещина от села Мальки до устья реки Долинка. Частично люди смогли эвакуироваться самостоятельно, другим понадобилась помощь спасателей.
Очевидцы рассказывали, что многие рыбаки остались на льдине вместе со своими машинами и снегоходами. По данным МЧС, некоторые из них не хотели покидать льдину, чтобы не лишаться улова.
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