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В Госдепе США назвали конструктивным диалог с российской делегацией в Стамбуле
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Переговоры продлились 6,5 часа undefined
Новости

В Госдепе США назвали конструктивным диалог с российской делегацией в Стамбуле

Переговоры продлились 6,5 часа

В Государственном департаменте США рассказали о конструктивном диалоге с Россией по работе дипломатов. 27 февраля в Стамбуле «стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий».


«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также указали на необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — заявили в Госдепе.


Американскую делегацию возглавила заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. 


Коултер и Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшем будущем, дата и место пока не определены, сообщили в Госдепе.


Переговоры в Стамбуле продлились шесть с половиной часов. После российская сторона не дала каких-либо комментариев. Диалог был организован при соблюдении мер повышенной секретности.


Мероприятие состоялось в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Состав делегаций не разглашался, также не раскрывались детали обсуждения.

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