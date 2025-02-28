Двое россиян погибли на Филиппинах: один утонул, на другого напали акулы

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин — один утонул, а на другого напали акулы. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на начальника береговой охраны. Туристов унесло подводным течением во время дайвинга к югу от столицы страны.





Четверо российских туристов с филиппинским инструктором по дайвингу приплыли к острову Верде из близлежащего города Пуэрто-Галера. Во время погружения пять человек унесло сильным подводным течением. Двое россиян вместе с инструктором сумели всплыть, а двое других пропали.





Инструктор по дайвингу, другие водолазы и сотрудники филиппинской береговой охраны немедленно начали поиски.





Одного из мужчин нашли без сознания в море, позже врачи в больнице Батангаса констатировали его смерть. Другого обнаружили в окружении акул. Он погиб. Другие два россиянина целы. Местные власти начали расследование.





В июне 2023 года россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море в Египте, на побережье города Хургады.