«Московская масленица»: проводы зимы у Гольяновского пруда

1 марта начнется с увлекательной викторины. Участники погрузятся в богатство культуры. Маленькие гости смогут посмотреть кукольный спектакль «Гуси-лебеди» от театра «Дружба» и перенестись в волшебный мир сказок. А музыкальная группа ASET подарит всем заряд энергии зажигательными выступлениями.





2 марта программу продолжат не менее захватывающие события. Зрители увидят уникальный спектакль «Молодильные яблоки» от Театра огня и света. Завершится день выступлением казачьего ансамбля «Вольная Русь».





Конечно, без главного символа Масленицы — блинов — не обойдется! На фестивале представлены десятки вариантов начинок: от классического меда с орехами до изысканных комбинаций с красной икрой, грибами или сыром. Каждый найдет что-то особенное для себя.





Это время, когда люди собираются вместе, чтобы проводить зиму с песнями, хороводами и старинными обрядами. «Московская масленица» — возможность окунуться в атмосферу настоящего народного праздника, прикоснуться к истории. Здесь весело детям, интересно взрослым и комфортно пожилым.





Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Приходите всей семьей! Ведь именно такие моменты остаются в памяти надолго, согревая нас даже в самые холодные дни. Программа мероприятий доступна по ссылке.