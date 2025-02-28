ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона, готовившийся его секретарем и алтарником храма в Сокольниках

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона. Преступление готовила военная разведка Украины, подчеркнули в пресс-службе ведомства.





По данным ФСБ, задержаны россиянин и украинец. Покушение на Тихона они планировали совершить в Москве.





По информации ФСБ, в середине 2024 года мужчин завербовало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины через Telegram. После совершения преступления они должны были выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам, сообщает спецслужба.





Оперативники изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными личными данными. Злоумышленники дали признательные показания.





Один из задержанных — Денис Попович. Он рассказал, что был завербован «под угрозой расправы и убийства» его родственников. Ему была поставлена задача найти союзника и «ликвидировать митрополита Тихона». Бомбу хотели заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.





По данным «Осторожно, новости», родившийся на Украине 27-летний Попович был секретарем Тихона. Поповича задержали еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. Другой задержанный — 28-летний Никита Иванкович, выпускник Сретенской духовной семинарии, служил алтарником храма в Сокольниках, его задержали в середине февраля.





Митрополит Тихон (Шевкунов) стал епископом Псковским и Порховским 14 мая 2018 года. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом в сан митрополита. В октябре 2023-го был назначен главой Крымской митрополии.





С 2007 года Тихон награжден множеством орденов, среди которых орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Преподобного Сергия Радонежского II и III степени, орден Святого равноапостольного князя Владимира III степени, орден Благоверного князя Александра Невского II степени и другие.