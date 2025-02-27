В Чечне установят мемориальную плиту в память о жертвах авиакатастрофы в Актау

В городе Грозном Чеченской Республики власти установят мемориальную плиту в память о жертвах крушения самолета в Актау в декабре 2024 года, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.





Кроме того, бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли, выживших после авиакатастрофы, наградят медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Кадыров отметил, что экипаж проявил «исключительное мужество и высокий профессионализм».





По словам главы Чечни, бортпроводники в условиях кризиса действовали быстро и решительно, стараясь помочь всем, кто оказался на борту. Кадыров отметил, что их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения.





Глава региона от лица всех жителей Чечни выразил глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и близким погибших в связи с этой трагедией, ставшей «нашей общей болью».