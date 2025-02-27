США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково

США выдали России Дмитрия Кошелева, которого обвиняют в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 2014 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.





По данным следствия, Кошелев в июле 2014 года вместе с подельниками напал с оружием на сидящих в машине людей в пассажирском терминале аэропорта Пулково. У пострадавших были похищены имущество и более 1,5 миллиона долларов.





Кошелев скрылся от уголовного преследования, и в апреле 2020 года его объявили в международный розыск. В мае 2021 года выяснилось, что обвиняемый находится в США, где он нарушил миграционное законодательство.





Генпрокуратура достигла с компетентными органами США договоренностей о депортации Кошелева в Россию. РБК уточняет, что его доставят в Москву транзитом через Каир 27 февраля.





Ранее в феврале США освободили россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля.