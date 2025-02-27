Bloomberg: Турция готова отправить своих миротворцев на Украину

Турция готова отправить военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии после окончания боевых действий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал этот вопрос на отдельных встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре.





Турция присоединится к миротворческой миссии при условии, что страна будет участвовать во всех консультациях и встречах по ее формированию, заявили собеседники агентства.





Источник, близкий к российскому правительству, добавил, что Москва не ответила на предложение Анкары, которое обсуждалось во время визита Лаврова в турецкую столицу 24 февраля. Турецкий источник в разговоре с изданием подчеркнул, что Турция выступает за предоставление гарантий безопасности, которые обеспечат устойчивый мир.





Анкара на высшем уровне выражала «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщили РИА Новости в администрации Эрдогана. Собеседник издания добавил, что официальных заявлений по поводу отправления турецких военных на Украину не было.