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Bloomberg: Турция готова отправить своих миротворцев на Украину
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В администрации Эрдогана эту информацию опровергли undefined
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Bloomberg: Турция готова отправить своих миротворцев на Украину

В администрации Эрдогана эту информацию опровергли

Турция готова отправить военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии после окончания боевых действий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.


По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал этот вопрос на отдельных встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре.


Турция присоединится к миротворческой миссии при условии, что страна будет участвовать во всех консультациях и встречах по ее формированию, заявили собеседники агентства.


Источник, близкий к российскому правительству, добавил, что Москва не ответила на предложение Анкары, которое обсуждалось во время визита Лаврова в турецкую столицу 24 февраля. Турецкий источник в разговоре с изданием подчеркнул, что Турция выступает за предоставление гарантий безопасности, которые обеспечат устойчивый мир.


Анкара на высшем уровне выражала «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщили РИА Новости в администрации Эрдогана. Собеседник издания добавил, что официальных заявлений по поводу отправления турецких военных на Украину не было.

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#украина #турция #миротворцы
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