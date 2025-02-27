Певец Александр Буйнов поможет деньгами пенсионерке, которую сбил на своем «Лексусе»

Певец Александр Буйнов поможет деньгами воспитательнице детского сада, которую сбил на своем «Лексусе», и извинится перед ней. Об этом Daily Storm сообщил продюсер артиста Сергей Пудовкин. Он отметил, что Буйнов тяжело переживает случившееся и неприятно поражен шумихой в СМИ.





«Большая проблема, что в ДТП пострадал человек. Александр Николаевич пытался сразу оказать помощь (в том плане, чтобы отвезти женщину в какое-то медучреждение), подбежал к ней. Но этим должны заниматься специалисты. Сотрудники ГИБДД уже через семь минут после ДТП составляли протокол. Безусловно, будут принесены все извинения и оказана помощь пострадавшей», — заверил Пудовкин.





Он назвал случай ужасным и заметил, что на дороге такое может произойти с каждым. «Тема, которая сейчас разгоняется желтушными людьми, что Александр пытался куда-то уехать [с места аварии] или что он не извинится, — это абсолютное безумие. Это человек с большой честью и достоинством. Конечно, вся поддержка [воспитательнице] будет оказана в полном объеме. Сейчас можно только принести извинения дистанционно за то, что произошло. Александр Николаевич это очень тяжело переживает и будет переживать, но на дороге, к сожалению, так бывает», — сказал продюсер Буйнова.





Пудовкин также отметил, что артист в момент аварии был кристально трезв: «Претензий по состоянию Александра Буйнова у медицинских работников и сотрудников ГИБДД не было. Освидетельствование было произведено в полном объеме».





Авария произошла 26 февраля в Апрелевке Наро-Фоминского округа Подмосковья. Пострадала 61-летняя женщина на нерегулируемом переходе, которую сбил автомобиль Буйнова. Воспитательницу детского сада госпитализировали с диагнозом «разрыв связок левого колена».





Женщина призналась, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить. Перед наездом она возвращалась домой с работы. По словам пострадавшей, «Лексус» вылетел неожиданно, но она успела отскочить.





Telegram-каналы писали, что Буйнов накатал 171 штраф с июля 2017-го, из них 112 — за превышение скорости. Нарушения обошлись певцу в 158 тысяч рублей. Все штрафы оплачены. Последний Буйнов получил 22 января. Чаще всего артист нарушал правила на дорогах столицы и Московской области.