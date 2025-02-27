Глава СПЧ Фадеев призвал ввести надзор за ранее осужденными ветеранами СВО

Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал ввести надзор за ранее осужденными ветеранами СВО, которые снова совершают преступления после возвращения с передовой. Об этом он заявил Daily Storm во время пресс-конференции.





Фадеев уточнил, что речь идет только о тех, кто совершил тяжкие правонарушения.





«Во-первых, они бы все равно вернулись. Когда говорят, вот, преступников освободили... вообще многие из них ранены, некоторые погибли. Здесь сложнее ситуация. Но тем не менее, среди этих людей есть совершившие тяжкие преступления, которые возвращаются к своей деятельности», — сказал правозащитник, отвечая на вопрос Daily Storm о безопасности людей от рецидивистов среди участников боевых действий.





«Вряд ли они совершают больше преступлений, чем в обычном режиме. Проблема в родственниках. Они действительно переживают: вот убийца вернулся в этот же населенный пункт. Я понимаю этих людей. Надо найти юридическую форму, чтобы МВД могло осуществлять что-то вроде надзора. Как условно-досрочно освобожденные: должны отмечаться, не могут покидать населенный пункт без разрешения и так далее. Только по тяжким преступлениям! Убийства, [преступления] скорее связанные с насилием», — уверен Фадеев.





Глава СПЧ усомнился в данных о росте таких преступлений (корреспондент Daily Storm не упоминала это, задавая свой вопрос). По словам Фадеева, количество может увеличиваться, потому что больше таких людей возвращается.