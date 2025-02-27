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Мужчина бросил взрывное устройство в здание правительства Самарской области
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Следователи задержали отца и сына, возбуждено дело о теракте undefined
Новости

Мужчина бросил взрывное устройство в здание правительства Самарской области

Следователи задержали отца и сына, возбуждено дело о теракте

На крыльцо здания правительства Самарской области мужчина бросил неустановленное взрывное устройство, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.


Губернатор уточнил, что взрыв, в результате которого была повреждена тротуарная плитка, произошел 27 февраля в 05:30. Предположительно, мужчина использовал гранату.


Жертв и пострадавших нет, добавил Федорищев. Мужчина, бросивший взрывное устройство, задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, сообщили в управлении Следственного комитета по региону. Отмечается, что в результате были задержаны местные жители, отец и сын. Будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

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#теракт #взрыв #самарская область
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