Мужчина бросил взрывное устройство в здание правительства Самарской области

На крыльцо здания правительства Самарской области мужчина бросил неустановленное взрывное устройство, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.





Губернатор уточнил, что взрыв, в результате которого была повреждена тротуарная плитка, произошел 27 февраля в 05:30. Предположительно, мужчина использовал гранату.





Жертв и пострадавших нет, добавил Федорищев. Мужчина, бросивший взрывное устройство, задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, сообщили в управлении Следственного комитета по региону. Отмечается, что в результате были задержаны местные жители, отец и сын. Будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.