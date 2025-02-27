Актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми

Актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава найдены мертвыми в своем доме в Нью-Мексико, пишет газета Santa Fe New Mexican.





Окружной шериф Адан Мендоса подтвердил изданию, что супружеская пара скончалась после полуночи. Отмечается, в доме также нашли их мертвую собаку.





Мендоса отметил, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет, однако причину их смерти он не назвал. По словам шерифа, правоохранители продолжают предварительное расследование и ждут одобрения ордера на обыск.





В январе Хэкмену исполнилось 95 лет, его жене было 63 года, отмечает РБК. В браке они жили с 1991 года. За роль в фильме «Французский связной» актер был удостоен «Оскара», а также премий «Золотой глобус» и Британской киноакадемии BAFTA. Также Хэкмен получил «Оскар» за роль в фильме «Непрощенный».