«Московская Масленица»: праздник на Святоозерской улице

Гостей праздника ждут бродячие скоморохи, выступления кукольных театров и народные забавы. Например, метания валенка или приседания с коромыслом. А любителей спортивного образа жизни — испытания на силу и ловкость. Всем победителям дают медали.





Но главный символ Масленицы — это блины. Их форма и золотистый цвет символизируют солнце, а значит силу. В старину считалось, что чем больше блинов испечешь, тем больше счастья будет в новом году. Для детей на площадке проводят кулинарные мастер-классы, где маленьких гостей фестиваля учат готовить блины.





Что еще приготовили организаторы фестиваля «Московская Масленица», можно узнать на официальном сайте.