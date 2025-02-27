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«Московская Масленица»: праздник на Святоозерской улице
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Гостей фестиваля ждут скоморохи и кукольный театр undefined
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«Московская Масленица»: праздник на Святоозерской улице

Гостей фестиваля ждут скоморохи и кукольный театр

Аромат блинов, пыхтящие самовары, солнце и полное ощущение весны. В столице начался веселый фестиваль «Московская Масленица»! Праздник стал частью проекта «Зима в Москве» и продлится до 2 марта, а одна из его площадок раскинулась на Святоозерской улице.

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Гостей праздника ждут бродячие скоморохи, выступления кукольных театров и народные забавы. Например, метания валенка или приседания с коромыслом. А любителей спортивного образа жизни — испытания на силу и ловкость. Всем победителям дают медали.


Но главный символ Масленицы — это блины. Их форма и золотистый цвет символизируют солнце, а значит силу. В старину считалось, что чем больше блинов испечешь, тем больше счастья будет в новом году. Для детей на площадке проводят кулинарные мастер-классы, где маленьких гостей фестиваля учат готовить блины.


Что еще приготовили организаторы фестиваля «Московская Масленица», можно узнать на официальном сайте.

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