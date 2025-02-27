Певец Буйнов ответил на обвинения в ДТП с пенсионеркой в Подмосковье

Певец Александр Буйнов заявил, что не находился за рулем внедорожника «Лексус» LX 570, который сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом артист рассказал в беседе с RTVI.





По словам певца, во время происшествия за рулем автомобиля был его водитель.





Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что накануне, 26 февраля, в Апрелевке Наро-Фоминского округа Подмосковья произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина на нерегулируемом переходе. За рулем находился Буйнов, утверждает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.





По данным СМИ, пострадавшей является воспитательница детского сада. Сообщается, что ее увезли в больницу, где диагностировали разрыв связки левого надколенника и ушибы.