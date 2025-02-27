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Песков: Разблокировка Facebook и Instagram не зависит от отношений России и США
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По словам пресс-секретаря, соцсети должны соблюдать законодательство undefined
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Песков: Разблокировка Facebook и Instagram не зависит от отношений России и США

По словам пресс-секретаря, соцсети должны соблюдать законодательство

Запрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.


По словам представителя Кремля, Meta и другие иностранные компании могут вернуться в Россию, если будут соблюдать законодательство страны. Такое же требование касается сервиса YouTube, добавил Песков.


Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году из-за того, что владеющая соцсетями компания Meta признана экстремистской. YouTube перестал нормально работать в России летом 2024 года. Роскомнадзор заявлял, что причинами замедления работы платформы стали уход ее владельца Google из России и прекращение поддержки инфраструктуры на российских сетях связи.


Возвращение американских компаний на российский рынок стали обсуждать после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия будет пускать на свой рынок те иностранные компании, в которых заинтересована сама.

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