Песков: Разблокировка Facebook и Instagram не зависит от отношений России и США

Запрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.





По словам представителя Кремля, Meta и другие иностранные компании могут вернуться в Россию, если будут соблюдать законодательство страны. Такое же требование касается сервиса YouTube, добавил Песков.





Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году из-за того, что владеющая соцсетями компания Meta признана экстремистской. YouTube перестал нормально работать в России летом 2024 года. Роскомнадзор заявлял, что причинами замедления работы платформы стали уход ее владельца Google из России и прекращение поддержки инфраструктуры на российских сетях связи.





Возвращение американских компаний на российский рынок стали обсуждать после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля. Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия будет пускать на свой рынок те иностранные компании, в которых заинтересована сама.