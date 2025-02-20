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Мантуров: Россия будет пускать на свой рынок те иностранные компании, в которых заинтересована сама
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Приоритет отдадут отечественным производителям и партнерам из ЕАЭС undefined
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Мантуров: Россия будет пускать на свой рынок те иностранные компании, в которых заинтересована сама

Приоритет отдадут отечественным производителям и партнерам из ЕАЭС

Россия намерена открывать свой рынок только для тех компаний, которые представляют интерес для страны. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, ключевой приоритет в стратегически важных отраслях отдается российским производителям и компаниям из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 


Он также добавил, что для совместных проектов с зарубежными участниками установлены четкие условия: локализация производства, передача технологий и контроль над проектами со стороны российских компаний. 


Мантуров обратил внимание, что эти принципы являются неизменными, и их придется учитывать всем иностранным игрокам, заинтересованным в работе на российском рынке. 


На фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, а также переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде, в интернете начали появляться слухи о возможном возвращении иностранных компаний, покинувших Россию.


В частности, исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил о готовности возобновить автомобильное производство в России, если появятся соответствующие условия.

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#мантуров #рынок #иностранные компании
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