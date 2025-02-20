США впервые с начала СВО отказались подписывать резолюцию ООН с осуждением России

Американцы впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ООН с осуждением России, пишет Reuters. Агентство характеризует решение США отказаться от поддержки готовящегося документа как «резкий поворот наиболее могущественного союзника Украины».





США также выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7. Документ, осуждающий Москву, остальные страны «Большой семерки» собираются выпустить к третьей годовщине начала спецоперации. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на нескольких чиновников.





Журналисты FT обратили внимание на то, что американские чиновники стали называть происходящее «украинским конфликтом». Такую формулировку дважды использовал госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии.





Также в Белом доме отметили «совпадение интересов США и РФ по кризису на Украине». Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нужно сблизить обе стороны.