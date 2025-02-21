Зверев признался, что включение в базу украинского «Миротворца» не заставит его молчать о героях СВО

Стилист Сергей Зверев прокомментировал Daily Storm свое включение в список украинского «Миротворца». Шоумен переживает смерть племянника в зоне СВО и признается, что попадание в базу сайта не заставит его молчать о спецоперации и российских героях. К ним Зверев относит и своего родственника. На СВО племянник «боролся с мировым злом, которому противостоит наша страна», отметил стилист.





«Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования, — это честь», — сказал нам стилист.





«Даже подобное давление не дает оснований для отмены моих комментариев в день гибели моего племянника. Он ушел как Герой, и моя семья будет с честью нести это звание и гордиться», — добавил Зверев.





Артист узнал о смерти племянника Андрея от своей сестры. Парень уже собирался в отпуск, но 13 февраля попал под вражеский обстрел вместе с тремя сослуживцами, уточнил «МК» Зверев. Двое из них выжили и сообщили матери Андрея о его гибели, рассказал стилист.





По словам Зверева, он уже два раза ходил в храм, заказал все необходимые службы, панихиду и сейчас очень переживает за получившую «страшный удар» сестру.





О попадании Зверева в базу «Миротворца» стало известно 20 февраля. В качестве причины его появления на сайте указаны «пропаганда войны» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».