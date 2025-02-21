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Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения
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Изъято более 5,7 тысячи партий небезопасных товаров общим весом свыше 300 тонн undefined
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Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения

Изъято более 5,7 тысячи партий небезопасных товаров общим весом свыше 300 тонн

Роспотребнадзор передал в суд 314 материалов об административном правонарушении по факту проверки магазинов сети «Светофор», по решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


Уточняется, что в ходе проверки Роспотребнадзор изъял в магазинах сети в 45 субъектах РФ 5,7 тысячи партий небезопасной продукции. 


Были выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных, отметили в ведомстве. Нарушения также были в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных.


На сеть магазинов наложены штрафы, превышающие 1,2 миллиона рублей. Контрольные проверки проводились в 1485 магазинах. 


Также Роспотребнадзор выявил, что магазины торговали просрочкой. На некоторых объектах «Светофора» отсутствовало горячее или холодное водоснабжение. Кроме того, среди работников торговых точек были сотрудники без документов о прохождении медосмотра. 

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#роспотребнадзор #магазины #проверки
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