Роспотребнадзор временно закрыл 76 магазинов сети «Светофор» за грубые нарушения

Роспотребнадзор передал в суд 314 материалов об административном правонарушении по факту проверки магазинов сети «Светофор», по решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Уточняется, что в ходе проверки Роспотребнадзор изъял в магазинах сети в 45 субъектах РФ 5,7 тысячи партий небезопасной продукции.





Были выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных, отметили в ведомстве. Нарушения также были в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных.





На сеть магазинов наложены штрафы, превышающие 1,2 миллиона рублей. Контрольные проверки проводились в 1485 магазинах.





Также Роспотребнадзор выявил, что магазины торговали просрочкой. На некоторых объектах «Светофора» отсутствовало горячее или холодное водоснабжение. Кроме того, среди работников торговых точек были сотрудники без документов о прохождении медосмотра.