Reuters: Россия и США тайно провели встречи в Швейцарии в ноябре 2024 года

Представители США и России тайно обсуждали украинский кризис еще до переговоров в Эр-Рияде. Reuters утверждает, что встречи проводились в Швейцарии в ноябре 2024 года.





По данным издания, швейцарские переговоры организовывались несколько раз. Источники Reuters описали их как «побочный канал» в «переходный период после победы Трампа». Участие в них госслужащих обеих стран не подтверждается. Агентство уточняет, что они «имеют дипломатический и охранный опыт». Повестка диалога не раскрывается.





Инсайды с первой официальной встречи делегаций Соединенных Штатов и России до сих пор поступают. По словам госсекретаря Марко Рубио, территориальные вопросы и снятие санкций не обсуждались, у мероприятия была «другая цель».





По словам Рубио, возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса в мирной сделке по Украине — и она «должна быть субстантивной». Госсекретарь добавил, что не знает, когда состоятся эти переговоры.