В Минцифры поддержали предложение Слуцкого о выплатах военкорам

В начале января политик направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву, предложив установить единовременные выплаты военкорам наравне с волонтерами и участниками СВО: три миллиона рублей — за ранение, пять миллионов рублей — в случае гибели.





По словам Слуцкого, Россия обязана обеспечить военных журналистов государственной защитой и заботой. Он отметил, что благодаря их работе происходящие события на территории Украины и новых регионов освещаются объективно, а граждане оперативно получают достоверные сведения.





Военкоры трудятся в зоне проведения боевых действий, а это сопряжено с опасностью, риском для жизни и здоровья, указал Слуцкий.





В Минцифры подчеркнули, что предложение председателя ЛДПР крайне актуально, поблагодарили Слуцкого за инициативу и сообщили, что вопрос о выплатах прорабатывается совместно с Министерством труда, Министерством финансов и Союзом журналистов России.