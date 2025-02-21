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В Минцифры поддержали предложение Слуцкого о выплатах военкорам
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В ведомстве отметили, что уже работают над этим вопросом с Минтрудом, Минфином и Союзом журналистов России undefined
Новости

В Минцифры поддержали предложение Слуцкого о выплатах военкорам

В ведомстве отметили, что уже работают над этим вопросом с Минтрудом, Минфином и Союзом журналистов России

В Минцифры поддержали предложение главы ЛДПР Леонида Слуцкого о выплатах военкорам в случае их ранения или гибели. 

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В начале января политик направил обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву, предложив установить единовременные выплаты военкорам наравне с волонтерами и участниками СВО: три миллиона рублей — за ранение, пять миллионов рублей — в случае гибели.


По словам Слуцкого, Россия обязана обеспечить военных журналистов государственной защитой и заботой. Он отметил, что благодаря их работе происходящие события на территории Украины и новых регионов освещаются объективно, а граждане оперативно получают достоверные сведения. 


Военкоры трудятся в зоне проведения боевых действий, а это сопряжено с опасностью, риском для жизни и здоровья, указал Слуцкий. 


В Минцифры подчеркнули, что предложение председателя ЛДПР крайне актуально, поблагодарили Слуцкого за инициативу и сообщили, что вопрос о выплатах прорабатывается совместно с Министерством труда, Министерством финансов и Союзом журналистов России.

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