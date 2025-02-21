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Песков заявил об отсутствии конкретики насчет встречи Путина и Трампа
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Ранее в Вашингтоне также не назвали потенциальную дату переговоров undefined
Новости

Песков заявил об отсутствии конкретики насчет встречи Путина и Трампа

Ранее в Вашингтоне также не назвали потенциальную дату переговоров

У России и США есть понимание, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться, но пока никакой конкретики нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос, связан ли телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом с подготовкой встречи с Трампом в Эр-Рияде.


По словам Пескова, «есть желание двух президентов, которое они высказали, и также есть установка хорошо эту встречу подготовить — с тем, чтобы она была максимально результативной». 


Он добавил, что в ходе подготовки «все как раз нюансы и будут проговариваться». 


Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что встреча Трампа и Путина будет зависеть от прогресса мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Госдепа также не назвал сроки, в которые могут пройти переговоры двух лидеров. 


12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор за несколько лет. Он длился около полутора часов. 

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