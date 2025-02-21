Песков заявил об отсутствии конкретики насчет встречи Путина и Трампа

Так представитель Кремля ответил на вопрос, связан ли телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом с подготовкой встречи с Трампом в Эр-Рияде.





По словам Пескова, «есть желание двух президентов, которое они высказали, и также есть установка хорошо эту встречу подготовить — с тем, чтобы она была максимально результативной».





Он добавил, что в ходе подготовки «все как раз нюансы и будут проговариваться».





Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что встреча Трампа и Путина будет зависеть от прогресса мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава Госдепа также не назвал сроки, в которые могут пройти переговоры двух лидеров.





12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор за несколько лет. Он длился около полутора часов.