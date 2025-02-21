Экс-мэра Белгорода Иванова приговорили к 10 годам колонии за получение взяток и превышение полномочий

Суд признал экс-мэра Белгорода Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий. Бывшего градоначальника приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 11 миллионов рублей.





Иванова задержали в марте 2023-го. Пост главы Белгорода он занимал с декабря 2021-го по октябрь 2022 года.





18 января 2023-го Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра Олега Гуменюка к 16,5 года тюремного заключения и штрафу в размере 150 миллионов рублей. Он проходил подозреваемым по делу о получении взяток на сумму более 38 миллионов рублей.





Кроме того, Гуменюк на 12 лет лишен права занимать должности, связанные с государственной службой.