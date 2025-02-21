Путин высказался о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, поручил правительству отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые хотят вернуться. При этом внимательно отнестись к тому, чтобы не утратить приобретенный потенциал.





Также он оценил потенциал российского сельского хозяйства. По словам президента, сотрудники этой сферы упрашивают не пускать никого на рынок.





«Говорят, мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно. Хотя и бананы начали выращивать — дороговато, правда», — рассказал Путин.





Кроме того, глава государства извинился перед химиками СССР за то, что наследие советского химпрома оказалось утраченным: «Стыдно, честно говоря, перед теми людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения».





Путин также отметил, что в стране могли бы добывать такой металл, как литий, уже 10-15 лет назад, однако этого не происходит до сих пор.